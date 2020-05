மாவட்ட செய்திகள்

கூடலூர் அருகே, 2-வது நாளாக காட்டுயானை அட்டகாசம் - குடிசை வீடுகளை சேதப்படுத்தியது + "||" + Near Gudalur, 2nd day Wild elephants pump- The cottage damaged the houses

