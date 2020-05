மாவட்ட செய்திகள்

மராட்டியத்தில் இருந்துகரூர் வந்த 9 பேருக்கு கொரோனா தொற்று இல்லைமருத்துவமனையில் இருந்து வீட்டிற்கு அனுப்பப்பட்டனர் + "||" + From Maharashtra Nine of the people who came to Karur had no coronary infection

