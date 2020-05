மாவட்ட செய்திகள்

மராட்டிய மாநிலத்தில் கூலி வேலைக்கு சென்ற தமிழகத்தை சேர்ந்த 550 பேர் சிக்கி தவிப்பு + "||" + 550 Tamil Nadu workers who went to work in the state of Maratha

மராட்டிய மாநிலத்தில் கூலி வேலைக்கு சென்ற தமிழகத்தை சேர்ந்த 550 பேர் சிக்கி தவிப்பு