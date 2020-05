மாவட்ட செய்திகள்

சில்லரை விற்பனை கிடையாது என்பதால் திருமழிசை சந்தையில் காய்கறி வாங்க முடியாமல் பொதுமக்கள் ஏமாற்றம் + "||" + Because there is no retail Tirumalizhai On the market Unable to buy vegetables Public disappointment

சில்லரை விற்பனை கிடையாது என்பதால் திருமழிசை சந்தையில் காய்கறி வாங்க முடியாமல் பொதுமக்கள் ஏமாற்றம்