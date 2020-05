மாவட்ட செய்திகள்

கொரோனா சமூக பரவலாக மாறாமல் இருக்கதேவையின்றி பொதுமக்கள் வீட்டை விட்டு வெளியே வருவதை தவிர்க்க வேண்டும் + "||" + The public should avoid leaving the house unnecessarily

