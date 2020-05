மாவட்ட செய்திகள்

திருவலம் அருகே நடந்த 3 பேர் கொலையில் துப்புதுலக்கிய போலீசாருக்கு பாராட்டு சான்றிதழ் - போலீஸ் சூப்பிரண்டு வழங்கினார் + "||" + Superintendent of Police presented a certificate of appreciation to the police who detected in the killing of three persons near Tiruvalam

திருவலம் அருகே நடந்த 3 பேர் கொலையில் துப்புதுலக்கிய போலீசாருக்கு பாராட்டு சான்றிதழ் - போலீஸ் சூப்பிரண்டு வழங்கினார்