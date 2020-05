மாவட்ட செய்திகள்

வெளிமாநில தொழிலாளர்கள் மீண்டும் கலெக்டர் அலுவலகத்தில் திரண்டதால் பரபரப்புசொந்த ஊருக்கு அனுப்பி வைக்க தாமதம் செய்வதாக குற்றச்சாட்டு + "||" + Outstation workers Excited to rally back to the Collector's office

வெளிமாநில தொழிலாளர்கள் மீண்டும் கலெக்டர் அலுவலகத்தில் திரண்டதால் பரபரப்புசொந்த ஊருக்கு அனுப்பி வைக்க தாமதம் செய்வதாக குற்றச்சாட்டு