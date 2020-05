மாவட்ட செய்திகள்

மாலத்தீவில் இருந்து வந்தவர்களுக்கு கொரோனா இல்லைகன்னியாகுமரியில் இருந்து 24 பேர் தனி பஸ்சில் சொந்த ஊர் புறப்பட்டனர் + "||" + People from the Maldives have no corona 24 people left Kanyakumari in a separate bus

