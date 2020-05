மாவட்ட செய்திகள்

ஊரடங்கால் மூடப்பட்ட தரைக்கடைகளில்மீண்டும் வியாபாரம் செய்ய அனுமதிக்க வேண்டும்கலெக்டர் அலுவலகத்தில் வியாபாரிகள் மனு + "||" + Curtains covered Floor stores Let them do business again

