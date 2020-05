மாவட்ட செய்திகள்

ஆத்தூரில் பழுதாகி நின்ற டேங்கர் லாரியில் இருந்து சாலையில் ஆறாக ஓடிய கச்சா எண்ணெய் + "||" + Crude oil spilled into the road from the tanker truck that was damaged at Athur

