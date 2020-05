மாவட்ட செய்திகள்

அரியலூர் அரசு மருத்துவமனையில்கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டு சிகிச்சை பெற்ற 35 பேர் வீடு திரும்பினர் + "||" + About 35 people who suffered from coronary artery disease returned home

