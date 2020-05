மாவட்ட செய்திகள்

கோவை மாவட்டத்தில் இதுவரை ஊரடங்கு உத்தரவை மீறியவர்களிடம் ரூ.50 லட்சம் அபராதம் வசூல் + "||" + In the Coimbatore district To those who have violated the curfew so far Fines of Rs. 50 Lakhs

