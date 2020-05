மாவட்ட செய்திகள்

கொடைக்கானல் பகுதியில் மரங்களில் காய்த்து குலுங்கும் அவக்கோடா பழங்கள்- நோய் எதிர்ப்பு சக்தி இருப்பதால் வெளிநாட்டினர் விரும்பி சாப்பிடுகின்றனர் + "||" + In the Kodaikanal region Trees in bloom kayttu Avocado fruits

கொடைக்கானல் பகுதியில் மரங்களில் காய்த்து குலுங்கும் அவக்கோடா பழங்கள்- நோய் எதிர்ப்பு சக்தி இருப்பதால் வெளிநாட்டினர் விரும்பி சாப்பிடுகின்றனர்