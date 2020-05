மாவட்ட செய்திகள்

மராட்டிய மாநிலத்தில் இருந்து தூத்துக்குடிக்கு வந்த 24 பேர் தனிமை வார்டுகளில் அனுமதி + "||" + He came to Thoothukudi from the Maratha state 24 people Allow in isolation wards

மராட்டிய மாநிலத்தில் இருந்து தூத்துக்குடிக்கு வந்த 24 பேர் தனிமை வார்டுகளில் அனுமதி