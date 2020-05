மாவட்ட செய்திகள்

என்ஜினீயரிங் உள்பட தொழிற்படிப்புகளுக்கு ஜூலை 30, 31-ந்தேதிகளில் பொது நுழைவுத்தேர்வு - துணை முதல்-மந்திரி அஸ்வத் நாராயண் அறிவிப்பு + "||" + For professional activities including engineering On July 30 and 31st General Entrance Examination Deputy Chief Minister Aswath Narayan announces

என்ஜினீயரிங் உள்பட தொழிற்படிப்புகளுக்கு ஜூலை 30, 31-ந்தேதிகளில் பொது நுழைவுத்தேர்வு - துணை முதல்-மந்திரி அஸ்வத் நாராயண் அறிவிப்பு