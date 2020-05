மாவட்ட செய்திகள்

மாநிலங்களை பிச்சை பாத்திரத்தை ஏந்த வைத்துவிட்டது - மத்திய அரசு மீது குமாரசாமி காட்டம் + "||" + The states have taken on the role of begging Kumaraswamy's show on Central Government

மாநிலங்களை பிச்சை பாத்திரத்தை ஏந்த வைத்துவிட்டது - மத்திய அரசு மீது குமாரசாமி காட்டம்