மாவட்ட செய்திகள்

அரக்கோணத்தில் விவசாயிகளுக்கு ரூ.17 லட்சத்தில் வேளாண் கருவிகள் - சு.ரவி எம்.எல்.ஏ. வழங்கினார் + "||" + Agricultural tools to farmers at Rs 17 lakh in Arakkonam - Su.Ravi MLA Presented

அரக்கோணத்தில் விவசாயிகளுக்கு ரூ.17 லட்சத்தில் வேளாண் கருவிகள் - சு.ரவி எம்.எல்.ஏ. வழங்கினார்