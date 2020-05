மாவட்ட செய்திகள்

புதுக்கோட்டை அருகேதோசையில் விஷம் கலந்து கள்ளக்காதலனை கொல்ல முயற்சிபெண் கைது + "||" + Near Pudukkottai Try to kill poachers with poison in the dosa

புதுக்கோட்டை அருகேதோசையில் விஷம் கலந்து கள்ளக்காதலனை கொல்ல முயற்சிபெண் கைது