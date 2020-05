மாவட்ட செய்திகள்

தழுதாழை மர சிற்பங்களுக்கு புவிசார் குறியீடு:பெரம்பலூரில் அரசு மர சிற்பகலைக்கூடம் அமைக்க கலைஞர்கள் வலியுறுத்தல் + "||" + Emphasizing Artists to set up Government Wooden Sculpture Gallery at Perambalur

தழுதாழை மர சிற்பங்களுக்கு புவிசார் குறியீடு:பெரம்பலூரில் அரசு மர சிற்பகலைக்கூடம் அமைக்க கலைஞர்கள் வலியுறுத்தல்