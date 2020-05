மாவட்ட செய்திகள்

பச்சை மண்டலமாகும் என எதிர்பார்த்த நிலையில் சிவகங்கை மாவட்டத்தில் 22 நாட்களுக்கு பிறகு மீண்டும் கொரோனா - மும்பையில் இருந்து வந்த பெண்ணுக்கு தொற்று + "||" + In anticipation of being a green zone In Sivaganga district Corona again after 22 days

பச்சை மண்டலமாகும் என எதிர்பார்த்த நிலையில் சிவகங்கை மாவட்டத்தில் 22 நாட்களுக்கு பிறகு மீண்டும் கொரோனா - மும்பையில் இருந்து வந்த பெண்ணுக்கு தொற்று