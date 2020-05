மாவட்ட செய்திகள்

கடலூர் மஞ்சக்குப்பம் மைதானத்தில் கலெக்டர் ஆய்வு பஸ் நிலையத்தில் உள்ள காய்கறி கடைகளை மாற்ற ஏற்பாடு + "||" + Arrangements to convert the Vegetable Shops at the Collector Inspection Bus Station at Cuddalore Manjukuppam Ground

கடலூர் மஞ்சக்குப்பம் மைதானத்தில் கலெக்டர் ஆய்வு பஸ் நிலையத்தில் உள்ள காய்கறி கடைகளை மாற்ற ஏற்பாடு