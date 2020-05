மாவட்ட செய்திகள்

பொருளாதாரத்தை மீட்க சிறப்பு தொகுப்பு ரூ.20 லட்சம் கோடி எவ்வாறு திரட்டப்படும்? - சிவசேனா கேள்வி + "||" + Special package to restore the economy How to raise Rs 20 lakh crores? Shiv Sena question

பொருளாதாரத்தை மீட்க சிறப்பு தொகுப்பு ரூ.20 லட்சம் கோடி எவ்வாறு திரட்டப்படும்? - சிவசேனா கேள்வி