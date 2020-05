மாவட்ட செய்திகள்

திருவண்ணாமலை மாவட்டத்தில் அம்மா உணவகங்கள் மூலம் 19 லட்சம் பேருக்கு உணவு வழங்கப்பட்டுள்ளது - அமைச்சர் சேவூர் எஸ்.ராமச்சந்திரன் தகவல் + "||" + 19 lakhs have been provided with food by Amma restaurants in Thiruvannamalai district - Minister Sevur S. Ramachandran

