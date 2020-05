மாவட்ட செய்திகள்

சமூக இடைவெளிக்கு ஏற்பாடு செய்யாத கடைக்காரர்களுக்கு அபராதம் - பறக்கும் படையினர் அதிரடி + "||" + Not organized for social space Fines for Shoppers - Flying Soldiers Action

சமூக இடைவெளிக்கு ஏற்பாடு செய்யாத கடைக்காரர்களுக்கு அபராதம் - பறக்கும் படையினர் அதிரடி