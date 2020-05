மாவட்ட செய்திகள்

பல சவால்களை அறிவித்து கொரோனா பரவலை கட்டுப்படுத்திய திருப்பூர் கலெக்டருக்கு மத்திய அமைச்சகம் பாராட்டு + "||" + The Union Ministry commended the Tirupur Collector for controlling the spread of corona by announcing several challenges

பல சவால்களை அறிவித்து கொரோனா பரவலை கட்டுப்படுத்திய திருப்பூர் கலெக்டருக்கு மத்திய அமைச்சகம் பாராட்டு