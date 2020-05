மாவட்ட செய்திகள்

கொரோனாவுக்கு எதிராக போராடும் சுகாதாரத்துறையினருக்கு பாதுகாப்பு உபகரணங்கள் வழங்க பொதுமக்கள் முன்வர வேண்டும் - நடிகர் ஷாருக்கான் வேண்டுகோள் + "||" + For the health professionals fighting Corona Provide security equipment The public should come forward Appeal to actor Shah Rukh Khan

கொரோனாவுக்கு எதிராக போராடும் சுகாதாரத்துறையினருக்கு பாதுகாப்பு உபகரணங்கள் வழங்க பொதுமக்கள் முன்வர வேண்டும் - நடிகர் ஷாருக்கான் வேண்டுகோள்