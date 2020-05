மாவட்ட செய்திகள்

கொரோனா ஊரடங்கால் முடங்கிய பலாப்பழ வியாபாரம்கிலோ ரூ.15, ரூ.20-க்கு விற்பனை + "||" + The Corona Curfew is a stalled fruit business Selling for Rs.15 and Rs.20

கொரோனா ஊரடங்கால் முடங்கிய பலாப்பழ வியாபாரம்கிலோ ரூ.15, ரூ.20-க்கு விற்பனை