மாவட்ட செய்திகள்

மும்முனை மின்சாரம் இன்றி தவிக்கும் விவசாயிகள்வீட்டுஉபயோக பொருட்களும் பழுதடைவதாக பொதுமக்கள் குற்றச்சாட்டு + "||" + Farmers with no electricity Public allegation of home appliances being defective

மும்முனை மின்சாரம் இன்றி தவிக்கும் விவசாயிகள்வீட்டுஉபயோக பொருட்களும் பழுதடைவதாக பொதுமக்கள் குற்றச்சாட்டு