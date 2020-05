மாவட்ட செய்திகள்

கொரோனா பரவலை தடுக்க நடவடிக்கை: வீரகேரளம்புதூர் தாலுகாவில் 3 நாட்கள் முழு ஊரடங்கு - அனைத்து கடைகளும் இன்று அடைப்பு + "||" + Measures to prevent corona spread In the Veerakeralambudur taluk 3 days full curfew

கொரோனா பரவலை தடுக்க நடவடிக்கை: வீரகேரளம்புதூர் தாலுகாவில் 3 நாட்கள் முழு ஊரடங்கு - அனைத்து கடைகளும் இன்று அடைப்பு