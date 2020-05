மாவட்ட செய்திகள்

மாவட்டம் முழுவதும் 128 டாஸ்மாக் கடைகள் திறப்பு - நீண்ட வரிசையில் நின்று மதுபானம் வாங்கி சென்ற மதுப்பிரியர்கள் + "||" + Throughout the district 128 TASMAC Stores Open Liquor brewers who stand in long queues and buy liquor

மாவட்டம் முழுவதும் 128 டாஸ்மாக் கடைகள் திறப்பு - நீண்ட வரிசையில் நின்று மதுபானம் வாங்கி சென்ற மதுப்பிரியர்கள்