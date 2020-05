மாவட்ட செய்திகள்

கொரோனாவை கட்டுப்படுத்த கோயம்பேடு பகுதிகளில் சிறப்பு மூலிகை தேனீர் வினியோகம் - டாக்டர் ஜெ.ராதாகிருஷ்ணன் தொடங்கி வைத்தார் + "||" + To control the corona Koyambedu areas Distribution of special herbal teas Dr. J. Radhakrishnan started

கொரோனாவை கட்டுப்படுத்த கோயம்பேடு பகுதிகளில் சிறப்பு மூலிகை தேனீர் வினியோகம் - டாக்டர் ஜெ.ராதாகிருஷ்ணன் தொடங்கி வைத்தார்