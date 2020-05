மாவட்ட செய்திகள்

கண்களில் கருப்பு துணி கட்டிக்கொண்டு முடி திருத்தும் தொழிலாளர்கள் மனுசலூன் கடைகளை திறக்க அனுமதிக்க கோரிக்கை + "||" + Tying the black cloth over his eyes Petition of hair correction workers

