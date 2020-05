மாவட்ட செய்திகள்

தனியார் பள்ளிகளுக்கு வழங்க வேண்டிய நிலுவைத்தொகை படிப்படியாக வழங்கப்படும் - முதல்-மந்திரி எடியூரப்பா தகவல் + "||" + To be supplied to private schools The arrears will be paid gradually First-Minister Yeddyurappa Information

