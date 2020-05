மாவட்ட செய்திகள்

அலாரம்’ வைத்து எழுந்து அதிகாலையிலேயே திரண்டனர், ‘டாஸ்மாக்’ மதுக்கடைகள் மீண்டும் திறப்பு; மதுபிரியர்கள் உற்சாகம்- நீண்ட வரிசையில் காத்திருந்து மதுபாட்டில்களை வாங்கி சென்றனர் + "||" + They got up early in the morning with the alarm number, Reopening of toss mag mobile bars Brewers are exciting

