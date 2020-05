மாவட்ட செய்திகள்

சேலம் மாவட்டத்தில் 186 டாஸ்மாக் கடைகளில் மது வாங்க அலைமோதிய கூட்டம் + "||" + Alamodia meeting to buy wine at 186 task shops in Salem district

சேலம் மாவட்டத்தில் 186 டாஸ்மாக் கடைகளில் மது வாங்க அலைமோதிய கூட்டம்