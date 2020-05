மாவட்ட செய்திகள்

டாஸ்மாக் கடைகள் திறப்பு: குடையை பிடித்தபடி மது வாங்கி சென்ற குடிமகன்கள் + "||" + Opening of Task Shops: Citizens who have been drinking umbrellas

டாஸ்மாக் கடைகள் திறப்பு: குடையை பிடித்தபடி மது வாங்கி சென்ற குடிமகன்கள்