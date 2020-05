மாவட்ட செய்திகள்

வெங்கமேடு மேம்பாலம் அருகே புதிய பாலம் அமைக்கும் பணி தொடக்கம் + "||" + Work on the construction of a new bridge near the Venkamedu Bridge

வெங்கமேடு மேம்பாலம் அருகே புதிய பாலம் அமைக்கும் பணி தொடக்கம்