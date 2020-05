மாவட்ட செய்திகள்

கொரோனா பரவலால் இழுத்து மூடப்பட்ட நவிமும்பை மார்க்கெட் இன்று திறப்பு - வாரத்தில் 3 நாட்கள் மட்டும் செயல்படும் + "||" + Dragged and covered with corona spread NaviMumbai Market opens today Working only 3 days a week

கொரோனா பரவலால் இழுத்து மூடப்பட்ட நவிமும்பை மார்க்கெட் இன்று திறப்பு - வாரத்தில் 3 நாட்கள் மட்டும் செயல்படும்