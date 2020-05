மாவட்ட செய்திகள்

பரவலாக பெய்த கோடை மழையால் முதுமலை புலிகள் காப்பகத்தில் காட்டுத்தீ அபாயம் குறைந்தது - வனத்துறையினர் தகவல் + "||" + With widespread summer rains At the Mudumalai Tiger Archive The risk of wildfire is low

