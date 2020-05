மாவட்ட செய்திகள்

நாட்டறம்பள்ளி அருகே, காலிகுடங்களுடன் பொதுமக்கள் ஆர்ப்பாட்டம் - குடிநீர் வழங்காததை கண்டித்து நடந்தது + "||" + Near Nattarampalli, Public demonstration with livestock - It was condemned for not providing drinking water

நாட்டறம்பள்ளி அருகே, காலிகுடங்களுடன் பொதுமக்கள் ஆர்ப்பாட்டம் - குடிநீர் வழங்காததை கண்டித்து நடந்தது