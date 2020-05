மாவட்ட செய்திகள்

டாஸ்மாக் கடையை அகற்ற கோரி பொதுமக்கள் சாலை மறியலில் ஈடுபட்டனர். + "||" + The public was involved in a roadblock demanding the removal of the tasmac

டாஸ்மாக் கடையை அகற்ற கோரி பொதுமக்கள் சாலை மறியலில் ஈடுபட்டனர்.