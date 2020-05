மாவட்ட செய்திகள்

ரேஷன் கடையில் மண்எண்ணெய் வாங்க சமூக விலகலை மறந்து வரிசையில் நின்ற கிராமத்தினர் + "||" + Buy kerosene at ration shop The villagers who forgot the social distortion

ரேஷன் கடையில் மண்எண்ணெய் வாங்க சமூக விலகலை மறந்து வரிசையில் நின்ற கிராமத்தினர்