மாவட்ட செய்திகள்

கடலூர் மாவட்டம் ; 50 சதவீத ஊழியர்களுடன் அரசு அலுவலகங்கள் இயங்கின + "||" + In Cuddalore district, 50% of the employees were government offices

கடலூர் மாவட்டம் ; 50 சதவீத ஊழியர்களுடன் அரசு அலுவலகங்கள் இயங்கின