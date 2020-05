மாவட்ட செய்திகள்

செரியலூர் இனாம் கிராமத்தில்இடி விழுந்து மின்சாதன பொருட்கள் சேதம்சூறைக்காற்றில் மரங்கள் சாய்ந்து விழுந்தன + "||" + In the village of Cheriyallur Inam Thunderstorms can damage electrical supplies

