மாவட்ட செய்திகள்

கொப்பலில் 315 ஏக்கர் பரப்பளவில் ரூ.120 கோடி செலவில் அரிசி பூங்கா மந்திரி பி.சி.பட்டீல் தகவல் + "||" + The rice park at Koppal covers an area of 315 acres at a cost of Rs.120 crore

