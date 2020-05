மாவட்ட செய்திகள்

புதுவையில் மதுக்கடைகளை திறக்க கவர்னரின் ஒப்புதல் கிடைப்பதில் தாமதம் + "||" + Delay in getting Governor's approval to open liquor stores

புதுவையில் மதுக்கடைகளை திறக்க கவர்னரின் ஒப்புதல் கிடைப்பதில் தாமதம்