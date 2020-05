மாவட்ட செய்திகள்

பிரதமருக்கு எழுதுவதை போல உத்தவ் தாக்கரேவுக்கும் சரத்பவார் கடிதம் எழுத வேண்டும்தேவேந்திர பட்னாவிஸ் வலியுறுத்தல் + "||" + Sarat Pawar should also write a letter to Uddhav Thackeray Devendra Patnavis's assertion

பிரதமருக்கு எழுதுவதை போல உத்தவ் தாக்கரேவுக்கும் சரத்பவார் கடிதம் எழுத வேண்டும்தேவேந்திர பட்னாவிஸ் வலியுறுத்தல்