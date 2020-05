மாவட்ட செய்திகள்

ரேஷன்கடையில் பொருட்கள் குறைவாக வழங்கினால் புகார் செய்யலாம்உணவு பொருள் கடத்தல் தடுப்பு பிரிவு போலீசார் அறிவிப்பு

Complaints can be made if the ration shop supplies less Notification of food trafficking police

