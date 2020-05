மாவட்ட செய்திகள்

வையம்பட்டி அருகே அறுவடைக்கு தயாரான நெற்கதிர்கள் மழைநீரில் மூழ்கி வீணாகும் அவலம்விவசாயிகள் வேதனை + "||" + Harvesters ready to harvest near Waimpatti are drowning in rain water

வையம்பட்டி அருகே அறுவடைக்கு தயாரான நெற்கதிர்கள் மழைநீரில் மூழ்கி வீணாகும் அவலம்விவசாயிகள் வேதனை