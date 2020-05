மாவட்ட செய்திகள்

மராட்டிய மாநிலத்தில் இருந்து494 தொழிலாளர்கள் சிறப்பு ரெயிலில் திருச்சி வந்தனர்சொந்த ஊர்களுக்கு அனுப்பி வைப்பு + "||" + From Maharashtra 494 workers arrived in Trichy by special train

